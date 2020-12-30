Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya ülkeye girişi yasak İngiltere vatandaşlarının ‘kara listesini’ genişletecek

ülkeye girişi yasak vatandaşlarının ‘kara listesini’ genişletecek

ülkeye girişi yasak vatandaşlarının ‘kara listesini’ genişleteceğini duyurdu. İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Deborah Bronnert, 'nın İngiltere yaptırımlarına tepkisine dair bir duyuru için günün erken saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'na geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 16:19 ABONE OL
Rusya ülkeye girişi yasak İngiltere vatandaşlarının ‘kara listesini’ genişletecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Rus karşıtı yaptırımlarım artmasına dahil olmaları' nedeniyle İngiliz vatandaşlarının Rusya'ya girişinin reddedildiği kara listeyi genişletti. Bakanlık konuyu, İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Deborah Bronnert'e resmen bildirdi.

Kararın, 'Aleksey Navalni olayına dahil olmaları iddiasıyla Ekim ayında Rusya vatandaşlarına yönelik kabul edilemez ve makul olmayan kısıtlayıcı tedbirlerle ilgili olarak İngiliz makamlarının yapıcı ve dostane olmayan eylemlerine' yanıt olarak alındığı ifade edildi. Ekim'in ortalarında Londra'nın, Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi olayına karıştıkları iddiasıyla 6 Rus yetkiliye ve bir kuruluşa yaptırım uyguladığı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya ülkeye girişi yasak İngiltere vatandaşlarının ‘kara listesini’ genişletecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA