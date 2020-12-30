Son dakika: Coronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den kabus gibi açıklama: En az 10 yıl sürecek

MUTASYON AŞILARI ETKİLEMEYECEK



Bununla brilikte Şahin, en son ABD'ye sıçrayan B117 mutasyonuna Pfizer/BioNTech ve diğer aşıların etkili olacağını düşündüğünü belirtmiş, eğer bir düzenleme gerekirse altı haftalık bir süre içinde mRNA teknolojisi kullanılan aşıda gerekli değişiklikleri yapabileceklerini açıklamıştı.

İngiltere'de Kasım ayında ortaya çıkan B117 varyantı şimdiye kadar ABD, Hindistan, İspanya, Kanada, İsveç, Fransa, Lübnan, Ürdün, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya'da tespit edildi.