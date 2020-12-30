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: Coronavirüs aşısının mucidi 'den kabus gibi açıklama: En az 10 yıl sürecek

haberi: Koronavirüs aşısının mucidi 'in kurucusu , sanal ortamda düzenlediği bir basın toplantısında, 'Salgın ne zaman bitecek? Normal hayatımıza ne zaman döneceğiz?' sorularına verdiği yanıtlarla şoke etti. Şahin, salgının 10 yıl süreceğini söylerken, normal hayat için yeni bir tanımlama yapılması gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 10:45 Son Güncelleme: 30.12.2020 11:13 ABONE OL
Son dakika: Coronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den kabus gibi açıklama: En az 10 yıl sürecek

Dünya corona virüsün daha yeni ve bulaşıcı mutasyonlarıyla boğuşurken BioNTech CEO'su Uğur Şahin, corona virüsün en azından on yıl boyunca insanların gündeminden çıkmayacağını söyledi.

Şahin, bu hafta düzenlediği sanal bir basın toplantısında, hayatın ne zaman normale dönebileceği sorulduğunda "Normalin yeni bir tanımına ihtiyacımız var. Corona virüs önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak" dedi.

ABD ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirilen BioNTech'in yüzde 95 koruma sağlayan aşısı, İngiltere ve ABD dahil 30'dan fazla ülkede kullanılmak üzere onaylandı.

MUTASYON AŞILARI ETKİLEMEYECEK

Bununla brilikte Şahin, en son ABD'ye sıçrayan B117 mutasyonuna Pfizer/BioNTech ve diğer aşıların etkili olacağını düşündüğünü belirtmiş, eğer bir düzenleme gerekirse altı haftalık bir süre içinde mRNA teknolojisi kullanılan aşıda gerekli değişiklikleri yapabileceklerini açıklamıştı.

İngiltere'de Kasım ayında ortaya çıkan B117 varyantı şimdiye kadar ABD, Hindistan, İspanya, Kanada, İsveç, Fransa, Lübnan, Ürdün, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya'da tespit edildi.

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Son dakika: Coronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den kabus gibi açıklama: En az 10 yıl sürecek
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