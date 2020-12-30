Son dakika haberi: Bilim dünyası şokta: 50 bin yıl sonra soyu tükenmiş bir hayvan inanılmaz halde bulundu

Bilim insanı Dr. Albert Protopopov, ön tahminlere göre gergedanın üç veya dört yaşında çok genç bir gergedan olduğunu söyledi.

The Sun'ın haberine göre; Büyük ihtimalle nehirde boğulduğu tahmin edilen bu donmuş cesedin oldukça iyi korunduğu açıklananlar arasında.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada diğer şeylerin yanı sıra, iç organların bir kısmı korunmuş ve bu durum, gelecekte türlerin nasıl yediğini, yaşadığını daha ayrıntılı olarak incelemeyi mümkün kılabileceği belirtildi.