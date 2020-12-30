Son dakika haberi: Bilim dünyası şokta: 50 bin yıl sonra soyu tükenmiş bir hayvan inanılmaz halde bulundu

SON DAKİKA HABERİ: Soyu tükenmiş bir tüylü gergedan, Sibirya'nın donmuş topraklarında 50.000 yıl boyunca donmuş halde geçirdikten sonra inanılmaz bir durumda bulundu. Donmuş ceset, Rusya'da Yakutya'nın Abyisky bölgesinde bilim insanları tarafından %80 oranında bozulmadan keşfedildi. İşte o inanılmaz görüntüler…
"YEDİĞİ YEMEKLER HALA MİDESİNDE"
Dünyadaki Sasha adlı tek tüylü gergedan, 2014 yılında çıkarılan bu bölgenin yakınında keşfedildi. Üstelik geçen yıl aynı bölgede iki tane soyu tükenmiş mağara aslanı da bulundu. Yeni bulunan gergedan ise o kadar ani donmuş ki yediği son yemeğin kalıntılar midesinde bulunuyor.
Bilim insanı Dr. Albert Protopopov, ön tahminlere göre gergedanın üç veya dört yaşında çok genç bir gergedan olduğunu söyledi.
The Sun'ın haberine göre; Büyük ihtimalle nehirde boğulduğu tahmin edilen bu donmuş cesedin oldukça iyi korunduğu açıklananlar arasında.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada diğer şeylerin yanı sıra, iç organların bir kısmı korunmuş ve bu durum, gelecekte türlerin nasıl yediğini, yaşadığını daha ayrıntılı olarak incelemeyi mümkün kılabileceği belirtildi.
"ZAMANDA DONMUŞ GİBİ"
The Sun'ın haberine göre; Yaratığın cinsiyeti henüz açıklanmasa da gergedanın yakınında bir boynuz keşfedildiği bildirildi.
Bilim insanları, yakınlarda bulunan bebek gergedan Sasha'nın daha önce 34.000 yıl öncesine kadar uzanan bir tarihi bulunurken yeni bulunan tüylü gergedanın 20.000 ila 50.000 arasında olabileceğini düşünüyor.
TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ GİBİ
Dr. Protopopov, Abyisky gergedanına şimdiden dünyada türünün tek örneği denebileceğini belirtti.
Daha önce, bu yaştaki bireylerin kemik kalıntılarının bile bulunamadığını fakat bu hayvanın vücudunun çok büyük bir bölümünün korunmuş olduğunu söylendi.
Uzmanlar, kural olarak bulunanların ya yavru ya da yetişkin olduğunu belirtti.
Bulunan bu donmuş tüylü gergedan, bilim camiasına sunulacağı Yakutsk'a taşınana kadar bir buzulda korunmaya devam ediyorAmazon’daki dev yaratıkların 12 bin 600 yıllık resimleri bulundu