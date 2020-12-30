SON DAKİKA HABERİ: İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşmasını imzaladı! 'Harika bir yıl olacak'



"ZAYIF BİR ANLAŞMA ANCAK ANLAŞMAMAKTAN DAHA İYİ"

"Pek çok kusuru var ve zayıf bir anlaşma ancak anlaşmamaktan daha iyi." diyen Starmer, anlaşmanın uygulanmamasıyla AB ile ticarette fiyatların artacağını ve işletmeler için tarife ve kotalar geleceğini söyledi.

Tasarının İşçi Partisinin de desteğiyle hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası'nda rahatça geçmesi bekleniyor. Sürecin tamamlanmasıyla da İngiltere 31 Aralık'ta yerel saatle 23.00'te geçiş sürecini de bitirerek AB'den tamamen ayrılmış olacak.