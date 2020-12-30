Son dakika haberi: İtalya corona virüs mutasyonu ile ilgili korkutan haberi duyurdu: Mutasyonun öncüsü...

"YENİ BİR MUTASTON TANIMLADIK"



Caruso, "'Şaşırtıcı bir şekilde, İtalya'da da dolaşıma girmeye başlayan İngiliz varyantına benzer ancak, aynı olmayan yeni bir mutasyon tanımladığımızı fark ettik. Tanımladığımız tür ile İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon arasındaki benzerlik, bizi kıtamızda bugün ortaya çıkan diğerlerini gerçekten oluşturmuş olabileceğini düşünmeye sevk ediyor"' diye ekledi.