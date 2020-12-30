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Son dakika haberi: ile ilgili korkutan haberi duyurdu: Mutasyonun öncüsü...

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde , corona virüsün mutasyona uğradığını ve eskisine oranla daha bulaşıcı olduğunu açıklamıştı.’nın önde gelen bilim insanlarından İtalya Viroloji Derneği Başkanı Arnaldo Caruso, İngiltere’de ortaya çıkan yeni tip mutasyonuna çok benzeyen bir varyantın Ağustos ayında görüldüğünü açıkladı. Edinilen son dakika habere göre; Caruso, "Yeni bir mutasyon" tanımladık" diyerek yaptığı açıklamasında bu türün İngiltere’den 17’yi aşkın ülkeye sıçrayan B117 mutasyonunun öncüsü olabileceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 12:47 Son Güncelleme: 30.12.2020 12:57 ABONE OL
Son dakika haberi: İtalya corona virüs mutasyonu ile ilgili korkutan haberi duyurdu: Mutasyonun öncüsü...

Son dakika haberi: İtalya Viroloji Derneği Başkanı Arnaldo Caruso, İngiltere'den 17'yi aşkın ülkeye yayılan "B117" ya da "VUI - 202012/01" olarak bilinen corona virüs mutasyonuna çok benzeyen bir suşun, yaz aylarında İtalya'da görüldüğünü söyledi. İşte son dakika haberin detayları...

"YENİ BİR MUTASTON TANIMLADIK"

Caruso, "'Şaşırtıcı bir şekilde, İtalya'da da dolaşıma girmeye başlayan İngiliz varyantına benzer ancak, aynı olmayan yeni bir mutasyon tanımladığımızı fark ettik. Tanımladığımız tür ile İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon arasındaki benzerlik, bizi kıtamızda bugün ortaya çıkan diğerlerini gerçekten oluşturmuş olabileceğini düşünmeye sevk ediyor"' diye ekledi.

İNGİLTERE'DEKİ MUTASYON YÜZDE 56 DAHA BULAŞICI

Corona virüsün ilk yeni varyantı olan B117, Kasım ayında İngiltere'de tespit edildi. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, İngiltere'de yayılan corona virüs mutasyonunun, virüsün orijinal versiyonundan yüzde 56 fazla olduğunu keşfetti. Bu da virüsün oldukça bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca çocuklar arasında daha kolay yayıldığına dair görüşler bulunuyor. Virüsün yayılmasına dair duyulan endişe, Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu düzinelerce ülkeyi İngiltere'ye geçici seyahat yasakları kullanmaya itti.

17'Yİ AŞKIN ÜLKEYE SIÇRADI

B117 varyantı şimdiye kadar ABD, Hindistan, İspanya, Şili, Kanada, İsveç, Fransa, Lübnan, Ürdün, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya'da tespit edildi.

Ancak İngiliz hükümetine göre, mutasyonun kökeni hala belirsizliğini koruyor. Caruso Brescia'da bulunan varyantın 'Temmuz ayı başlarında ortaya çıkmış olabileceğini belirtti.

Öte yandan, Caruso, İtalyan varyantının daha bulaşıcı olup olmadığını söylemedi, ancak bunun İngiltere'deki daha bulaşıcı türünün öncülü olabileceğini öne sürdü.

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Son dakika haberi: İtalya corona virüs mutasyonu ile ilgili korkutan haberi duyurdu: Mutasyonun öncüsü...
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