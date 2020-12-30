‘Yaptırım egemenlik haklarımıza saldırıdır’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Rusya'da "2021- 2022 İstişareler Planı İmza Töreni"nin ardından Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu. ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA kapsamında aldığı yaptırım kararlarına ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, "Türkiye olarak yaptırımlara kime yönelik ve kimin tarafından olursa olsun karşıyız. Geçmişte AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararları oldu. Müzakereci ülke olarak bu kararlara katılmamız istendi, biz kesinlikle katılmadığımız gibi yaptırımların doğru olmadığını açıkça söyledik" dedi. Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin "Bu bizim egemenlik haklarımıza bir saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı da herkes iyi bilir" dedi.Bakan Çavuşoğlu, "Sayın Putin, Sputnik-V (Kovid-19 aşısı) ile ilgili Cumhurbaşkanımıza teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanı'mıza talimat verdi. Kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı" dedi. Çavuşoğlu, "Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariki değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye'de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.