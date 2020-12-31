Almanya’da corona virüs vaka sayısında artış sürüyor! Son 24 saatte 32 bin 552 yeni vaka

Almanya'da son 24 saatte 32 bin 552 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilirken 964 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 32 bin 552 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1 milyon 719 bin 737'ye yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 964 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 71'e yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 328 bin 200 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya'da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 328 bin 400 olduğu belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü tarafından 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ve sağlık personeline dönük ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 78 bin 109 kişinin aşılandığını, korona virüs bağlantılı olarak Kasım ayından bu yana hayatını kaybedenlerin yüzde 86'sının yaşlılar evlerinde kalanların oluşturduğunu açıklandı.

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