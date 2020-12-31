Apple gizli parti organizasyonu yapmayı sağlayan uygulamayı kaldırdı!

Business Insider'ın haberine göre Vybe Together isimli bir uygulama, insanların kolayca parti organizasyonu yapmasını sağlıyordu. Koronavirüsü salgınıyla birlikte kullanıcılar, Vybe Together'a yoğun ilgi göstermeye başladı. Fakat bu durumu fark eden Apple, anında duruma müdahele etti ve uygulamayı App Store'dan kaldırdı.

Vybe Together'ı geliştiren şirketten bir yetkili yaptığı açıklamada, App Store'da olmadıklarını onaylarken, "Birçok insan yalnız kaldı. Biz insanların buluşmasını istedik. Büyük organizasyonların uygun olmadığını biliyoruz ve bu noktada tanıtım yapmıyoruz" dedi.