Dışişleri’nden Yemen saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Aden Havalimanı'nda Yemen hükümet üyelerinin hedef alındığı saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Yemen halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.Geçtiğimiz hafta görevine başlayan Başbakan Muin Abdülmelik başkanlığındaki yeni Yemen Hükümeti üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı'na inişinden sonra patlama meydana geldi. Havalimanına havan mermileriyle 3 saldırı gerçekleştirildiği ve daha sonra silahlarla ateş açıldığı kaydedildi. Patlamalarda ilk belirlemelere göre siviller, havalimanı çalışanları ve kabine üyelerini karşılamak için bulunan görevlilerin de yer aldığı 26 kişinin öldüğü, en az 50 kişinin yaralandığını açıklandı.Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, hükümet üyelerinin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Aden Havalimanı'nı hedef alan korkakça terör eylemi Yemen'e ve halkına karşı yürütülen savaşın bir parçasıdır" ifadesini kullandı.