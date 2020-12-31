Japonya’da günlük vaka sayısı ilk kez 4 bin sınırını aştı!

Japonya'da 24 saat içinde 4 bin 515 korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilmesiyle, ülkede günlük vaka sayısı yeni yıl öncesinde rekor kırdı. Japonya'da ilk kez vaka sayısı 4 bin sınırını aştı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalara rağmen virüs giderek yayılmaya devam ediyor. Japonya'da hükümetin Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında halka yeni yıl tatilinde kalabalık ortamlardan kaçınma çağrılarına rağmen ada ülkesinde Covid-19 vaka sayılarında yeni bir rekora imza atıldı. Pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşılan başkent Tokyo'da bin 337 yeni pozitif vaka, ülke genelinde ise ilk kez 4 bin sınırını aşarak 4 bin 515 pozitif vaka kayda geçti. Son Covid-19 verilerinin ardından Japonya'da şu ana kadar Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 236 bin 459'a yükselirken, ölü sayısı ise 3 bin 492'ye ulaştı.

YENİ DALGA UYARISI

Tokyo Valisi Yuriko Koike yaptığı açıklamada, benzeri görülmemiş bir üçüncü enfeksiyon dalgası riskine dikkat çekerken, vaka sayılarının daha da artabileceği uyarısında bulundu. Tokyo sakinlerini kalabalık gruplarla bir araya gelmekten sakınmaya çağıran Koike, durumun kötüleşmesi halinde olası bir olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının gerekebileceğini hatırlattı.

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