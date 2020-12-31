Libya’dan Bayraktar ile işbirliği adımı

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la "ülkesindeki güvenlik çalışmalarının verimliliğinin artırılması ve Baykar'la işbirliğinin geliştirilmesini" görüştü. Başağa, Trablus'taki bakanlık binasında Baykar Genel Müdürü Bayraktar ile bir araya geldi. Görüşmede, Libya İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalarının geliştirilmesi ve gelişmiş ülkelerdeki güvenlik çalışmaları ele alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, cumartesi günü Libya Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katılmıştı.