Mutasyonlu virüs Atlantik’i aştı

Vakalar 82 milyonu aştı. 1 milyon 797 bin 286 kişi ödü.İlk mutasyona uğramış koronavirüs vakası Colorado'da tespit edildi. 20'li yaşlarındaki erkek hasta ilk vaka oldu. Böylece mutasyonun görüldüğü ülke sayısı 30'a yaklaştı.Mutasyona uğrayan Kovid tespit edildi.Mutasyon nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı.Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını onaylayan ilk ülke oldu.AstraZeneca'nın aşısının, ocak ayında Avrupa'da kullanımı için kendilerinden onay almasının mümkün olmadığını söyledi.Çinli Sinopharm şirketi, Kovid-19 aşısının koruyuculuğunun yüzde 79,3 olduğunu açıkladı.Ocaktan itibaren kontrolsüz Kovid-19 dalgasının başlayabileceği uyarısı yapıldı.ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den Louisiana temsilcisi seçilen Luke Letlow, koronavirüs nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybetti.Dünyaca ünlü Çinli piyanist Fu Song, koronavirüs nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirdi.ABD'de avukat John Liquori, evde Kovid-19 tedavisi gören eşi Cindy Liquori'yi Noel gecesi öldürüp intihar etti.