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’teki heyelanda kaybolan 10 kişiden haber alınamıyor

’te dün sabaha karşı meydana gelen heyelanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Norveç basınında yer alan haberlere göre, başkent ’nun 40 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Gjerdrum köyünde dün sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda 31 konut hasar gördü.

AA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 16:45 ABONE OL
Norveç’teki heyelanda kaybolan 10 kişiden haber alınamıyor

Norveç'te dün sabaha karşı meydana gelen heyelanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Norveç basınında yer alan haberlere göre, başkent Oslo'nun 40 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Gjerdrum köyünde dün sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda 31 konut hasar gördü.

Binden fazla kişi bölgeden tahliye edilerek otellere yerleştirilirken, 10 kişiden hala haber alınamadığı kaydedildi.

Drone ve helikopterlerin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarına, komşu İsveç de destek veriyor.

Heyelanda evleri hasar görenler için yardım kampanyaları düzenleniyor.

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Norveç’teki heyelanda kaybolan 10 kişiden haber alınamıyor
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