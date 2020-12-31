SON DAKİKA: Donald Trump vazgeçmiyor! Seçimle ilgili flaş bir başvuru daha!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Wisconsin eyaletinde "Seçim Bütünlüğünü Sağlamak" için ABD Yüksek Mahkemesine Temyiz başvurusunda bulunduğunu açıklandı.

NE OLMUŞTU?

3 Kasım 2020 Salı günü ABD'de genel seçimler yapıldı. Seçimi önde götüren Trump, posta oylarının gelmesi ile büyük hüsran yaşadı. Demokrat aday Joe Biden, seçimi kazandığını ilan ederken, ABD Başkanı Donald Trump seçim sonuçlarında şaibe olduğunu, birçok noktada usulsüzlük yaşandığını tespit ettiklerini ifade etmiş, seçim sonuçlarına itiraz etmişti. Trump, oylamanın sona ermesinin ardından gelen posta oylarının sayılmamasını da talep etmişti.

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