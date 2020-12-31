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Son dakika: BioNTech ve Pfizer'in korona aşısına kullanım onayı verdi

Son dakika korona virüs gelişmesi! , Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firması ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 23:44 Son Güncelleme: 31.12.2020 23:51 ABONE OL
Son dakika: DSÖ BioNTech ve Pfizer'in korona aşısına kullanım onayı verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firması ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi.

ABD-Alman ortaklığı Pfizer/BioNTech şirketlerinin mRNA teknolojisiyle geliştirdiği Covid-19 aşısı DSÖ tarafından onaylanan ilk aşı oldu. Pfizer/BioNTech aşısını onaylayan ilk ülke İngiltere olmuş, daha sonra ABD ve Kanada'da da bu aşıya kullanım onayı verilmişti. Avrupa İlaç Ajansı ve AB Komisyonu da Pfizer aşısını 21 Aralık'ta onaylamıştı.

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Son dakika: DSÖ BioNTech ve Pfizer'in korona aşısına kullanım onayı verdi
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