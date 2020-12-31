Son dakika haberi: Kalçasına estetik yaptırdı hayatı karardı: Ayaklarını kaybedebilir

Son dakika haberi: Brezilya'dan 31 yaşındaki Luara Butiellys Nunes Coelho'nun başına gelenler şoke etti. 10 yıl önce kalçasına endüstriyel silikon enjekte edilen Coelho fiziksel olarak oldukça şaşırtıcı bir durum yaşadı. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

AYAKLARINA SIZDI

The Sun'da yer alan habere göre; Coelho'nun kalçasına enjekte ettirdiği silikon, birkaç ay önce ayaklarına sızmaya başladı. Bu nedenle şiddetli ağrı ve şişlik sorunuyla karşı karşıya kalan Coelho'nun MRI taraması ve silikonu çıkarmak için bir operasyon geçirmesi gerekiyor.