Çin Başkonsolosu'ndan son dakika açıklaması: Aşı yasağı yok!

Son dakika... Çin'de üretilen Kovid-19 aşılarının dünyanın çeşitli ülkelerine gittiğini belirten Wei, "Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların faz 3 çalışmaları farklı ülkelerde yapılıyor. Şu anda aşılar, yurtdışındaki belirli ülkelerde faz 3 aşamasındalar. Bu çalışmalardan da güzel haberler geliyor ve süreç iyiye gidiyor. Sinovac'ın aşısı da Türkiye'de faz 3 denemelerinde bulunuyor. Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı da aşının yüksek koruyuculuğuna dair açıklama yaptı. Faz 3 deneme aşamasında bulunan ülkelerin son raporlarını bir süre sonra açıklayacağını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

YÜKSEK SAYIDA GÖNÜLLÜYE ULAŞTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnaktif aşının, ülkemizdeki faz 3 klinik çalışması başarıyla sürmektedir. Vaka sayılarının yüksek olduğu günlerde, çalışma da çok hızlı ilerlemekteydi. Zira aşılanan gönüllerin ister gerçek aşıyla ister plasebo aşıyla aşılansın hastalığa yakalanıp, yakalanmayacağı izlenmektedir. Bu durumda ülkede çok vaka varken çalışma daha hızlı ilerlemektedir. Bu sonuçları elde etmeyi bekledik. Vaka sayıları aldığımız tedbirlerle hızla azalınca klinik çalışma da yavaşlamış oldu. Yeterince yüksek sayıda gönüllüye ulaştığımız anlaşıldı" açıklamasını yapmıştı.