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Başkonsolosu'ndan son dakika açıklaması: Aşı yasağı yok!

Son dakika... İstanbul Başkansolosu Cui Wei, Sinovac'ın ürettiği Kovid-19 aşısının Çin'de kullanımına ilişkin, "Çin'de Sinovac aşısı dâhil olmak üzere Kovid-19'a karşı üretilen birkaç aşı var. Aşının kullanımına ilişkin herhangi bir yasak söz konusu değil. Temmuz ayından itibaren belirli gruplara uygulanması için acil kullanıma sunuldu. Aralık ayının ortasında ise Çin'in bazı eyaletlerinde kullanımına başlandı. Şimdiye kadar da ciddi bir yan etki görülmedi. Bu, aşıların güvenilirliğini de gösteriyor" dedi.

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Giriş Tarihi: 1.1.2021 11:27 Son Güncelleme: 1.1.2021 11:30 ABONE OL
Çin Başkonsolosu'ndan son dakika açıklaması: Aşı yasağı yok!

Son dakika... Çin'de üretilen Kovid-19 aşılarının dünyanın çeşitli ülkelerine gittiğini belirten Wei, "Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların faz 3 çalışmaları farklı ülkelerde yapılıyor. Şu anda aşılar, yurtdışındaki belirli ülkelerde faz 3 aşamasındalar. Bu çalışmalardan da güzel haberler geliyor ve süreç iyiye gidiyor. Sinovac'ın aşısı da Türkiye'de faz 3 denemelerinde bulunuyor. Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı da aşının yüksek koruyuculuğuna dair açıklama yaptı. Faz 3 deneme aşamasında bulunan ülkelerin son raporlarını bir süre sonra açıklayacağını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

YÜKSEK SAYIDA GÖNÜLLÜYE ULAŞTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnaktif aşının, ülkemizdeki faz 3 klinik çalışması başarıyla sürmektedir. Vaka sayılarının yüksek olduğu günlerde, çalışma da çok hızlı ilerlemekteydi. Zira aşılanan gönüllerin ister gerçek aşıyla ister plasebo aşıyla aşılansın hastalığa yakalanıp, yakalanmayacağı izlenmektedir. Bu durumda ülkede çok vaka varken çalışma daha hızlı ilerlemektedir. Bu sonuçları elde etmeyi bekledik. Vaka sayıları aldığımız tedbirlerle hızla azalınca klinik çalışma da yavaşlamış oldu. Yeterince yüksek sayıda gönüllüye ulaştığımız anlaşıldı" açıklamasını yapmıştı.

752 KİŞİDEN 3'Ü HASTALIĞA HAFİF YAKALANDI

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ise, toplam aşı etkinliğinin yüzde 91,25 hesaplandığını belirterek, "Tamamı değerlendirildiğinde, çalışma kapsamında 7 bin 371 gönüllüye 10 bin 828 doz uygulandı.

Çalışma kapsamında 3 bin 457 gönüllüye iki doz uygulama yapıldı. 752 aşı yapılmış kişide sadece 3 hasta olurken, 570 plasebo yapılmış kolda 26 hastalık meydana geldi" ifadelerini kullandı.

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Çin Başkonsolosu'ndan son dakika açıklaması: Aşı yasağı yok!
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