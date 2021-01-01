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En fazla can alan seri katil öldü

Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
En fazla can alan seri katil öldü
ABD'DE 93 kadını öldüren seri katil hayatını kaybetti. Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) "ABD tarihinde en fazla can alan seri katil" olarak nitelendirdiği 80 yaşındaki Samuel Little, California'daki bir hastanede öldü. Üç kadını öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Little, cezaevindeyken, 1970 ila 2005 yıllarında 93 kadını öldürdüğünü itiraf etmişti. Yetkililer, Little'ın cinayetlere kaza süsü verdiğini, bazı cesetlerin hâlâ bulunamadığını açıklamıştı. Mahkeme, Little'ı 3 ayrı müebbet cezasına çarptırmıştı. AA
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En fazla can alan seri katil öldü
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