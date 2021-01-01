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'da havai fişekler yüzlerce kuşun ölümüne neden oldu

'da yılbaşında sokağa çıkma yasağı ve ateşlenmesi yasağına rağmen birçok yerde patlama sesleri duyuldu. Asti kentinde havai fişekle karnından yaralanan 1 çocuk hayatını kaybederken, başkent 'da yüzlerce kuş telef oldu.

AA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 18:50 Son Güncelleme: 1.1.2021 19:21 ABONE OL
Roma'da havai fişekler yüzlerce kuşun ölümüne neden oldu

İtalya'da yeni yıl kutlamalarında ateşlenen havai fişekler yüzlerce kuşun ölümüne yol açtı. Başkent Roma'da bir vatandaşın Termini tren istasyonunu yakınlarında çekerek sosyal medyada yayınladığı görüntülerde çoğu sığırcık olmak üzere çok sayıda yaralı ve ölü kuş olduğu görüldü.

İtalya Kamu Güvenliği Dairesi'nin açıkladığı verilere göre yeni yıl kutlamaları sırasında 1 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi de yaralandı. Yaralıların 23'ü hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin Asti kentinde 13 yaşında bir çocuk olduğu, havai fişekle karnından vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

İtalya İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesinde 64 bin 855 denetim yapıldığını, 1 bin 347 kişiye ceza kesildiğini ve 16 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan İtalya'da 31 Aralık-4 Ocak arasında "kırmızı bölge" uygulaması kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

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Roma'da havai fişekler yüzlerce kuşun ölümüne neden oldu
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