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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mutasyon açıklaması: 15 kişide tespit edilmiştir

İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur.

Giriş Tarihi: 1.1.2021 20:04 Son Güncelleme: 1.1.2021 20:10 ABONE OL

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mutasyon açıklaması: 15 kişide tespit edilmiştir
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