Yeni yıla evlerde girildi

Dünya geneli:
Vakalar 83 milyon 206 bini geçti. Ölümler ise 1 milyon 815 bini aştı.
İngiltere:
Ölüm oranları nisandan bu yana en yüksek seviyede. Birçok bölgedeki hastanelerdeki yoğun bakım hastaları yatakların dolması nedeniyle başka yerlere transfer ediliyor. Independent: Londra'daki yoğun bakım yatakları bir hafta içinde dolabilir.
Fransa:
Yılbaşı kutlamalarını önlemek ve sokağa çıkma yasağını uygulamak için 100 bin polis ve jandarma görev yapacak.
Rusya:
Moskova'da yılbaşı: Kızıl Meydan kapalı, panayır ve konserler iptal.
Yunanistan:
Başbakan Kiriakos Miçotakis ve diğer üst düzey hükümet yetkililerinin koronavirüs aşısını ilk olanlar arasında yer alması ve bu anlara dair fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ülkede eleştirilere neden oldu.
Çin:
Sinopharm aşısının koşullu kullanımına izin verdi.
ABD:
3 bin 927 kişi koronavirüsten öldü. Bu oran ölümlerde yeni rekor oldu. Önümüzdeki 3 hafta içinde 80 bin kişi daha ölebilir. Bu gece Times Meydanı kapalı olacak.
Avustralya:
Sidney halkına 'Evlerinizde kalın çağrısı" yapıldı. Ünlü havai fişek gösterisi yapılmayacak.
Almanya:
Merkel "15 yıllık görev sürecimde en zor yıldır" dedi.
Japonya:
Yeni yıl öncesi son uyarı: Vaka hızı düşmezse yeniden OHAL gelebilir.
İspanya:
100 yıldan fazla süredir, Madrid'deki Puerta del Sol Meydanı'nda yapılan geleneksel yılbaşı kutlaması, koronavirüs nedeniyle iptal edildi.
Fransa:
26 bin 457 yeni vaka tespit edildi.
Çekya:
İkinci dalga paniği büyüyor. Son 24 saatte 16 bin 939 insanda kovid tespit edildi. Bu sayı ülke tarihindeki en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
Cezayir:
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı için anlaşma imzaladı.