Yeni yıla evlerde girildi

Vakalar 83 milyon 206 bini geçti. Ölümler ise 1 milyon 815 bini aştı.Ölüm oranları nisandan bu yana en yüksek seviyede. Birçok bölgedeki hastanelerdeki yoğun bakım hastaları yatakların dolması nedeniyle başka yerlere transfer ediliyor. Independent: Londra'daki yoğun bakım yatakları bir hafta içinde dolabilir.Yılbaşı kutlamalarını önlemek ve sokağa çıkma yasağını uygulamak için 100 bin polis ve jandarma görev yapacak.Moskova'da yılbaşı: Kızıl Meydan kapalı, panayır ve konserler iptal.Başbakan Kiriakos Miçotakis ve diğer üst düzey hükümet yetkililerinin koronavirüs aşısını ilk olanlar arasında yer alması ve bu anlara dair fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ülkede eleştirilere neden oldu.Sinopharm aşısının koşullu kullanımına izin verdi.3 bin 927 kişi koronavirüsten öldü. Bu oran ölümlerde yeni rekor oldu. Önümüzdeki 3 hafta içinde 80 bin kişi daha ölebilir. Bu gece Times Meydanı kapalı olacak.Sidney halkına 'Evlerinizde kalın çağrısı" yapıldı. Ünlü havai fişek gösterisi yapılmayacak.Merkel "15 yıllık görev sürecimde en zor yıldır" dedi.Yeni yıl öncesi son uyarı: Vaka hızı düşmezse yeniden OHAL gelebilir.100 yıldan fazla süredir, Madrid'deki Puerta del Sol Meydanı'nda yapılan geleneksel yılbaşı kutlaması, koronavirüs nedeniyle iptal edildi.26 bin 457 yeni vaka tespit edildi.İkinci dalga paniği büyüyor. Son 24 saatte 16 bin 939 insanda kovid tespit edildi. Bu sayı ülke tarihindeki en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı için anlaşma imzaladı.