Yolcu uçağı balona çarptı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Havalimanı'na iniş için alçalan yolcu uçağı iniş hattında uçurulan bir balona çarptı. 2020 yılının son saatlerinde yaşanan olayda olası bir facia ucuz atlatıldı.





Kolombiya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Avianca Havayolları'nın Orlando- Bogota seferini yapan Airbus 319 tipi uçak El Dorado Havalimanı'na inişi sırasında iniş hattında bulunun bir balona çarptı. 2020 yılının son saatlerinde yaşanan olay sırasında uçağın pilotları sorunsuz şekilde iniş yapmayı başardı.

Uçağın inişi sonrası çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın kanatlarından ve motorlarından birinin ve kuyruğunun neredeyse tamamen uçurulan balonların iplerine dolandığı görüldü. Uzmanlar uçakların iniş ve kalkış güzergahlarında uçurulan ve uçuş emniyetine etki ederek olası bir kazaya neden olabilecek bu gibi durumlara karşı önlem alınması gerektiğinin altını çiziyor