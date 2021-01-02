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'in Tibaze ilinde çıkan çatışmalarda 2'si asker 6 kişi öldü

Savunma Bakanlığı, başkentin yaklaşık 90 kilometre batısındaki Tibaze ilinde çıkan çatışmalarda 2'si asker 4'ü terörist 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 19:56 Son Güncelleme: 2.1.2021 19:56 ABONE OL
Cezayir'in Tibaze ilinde çıkan çatışmalarda 2'si asker 6 kişi öldü

Açıklamada, ordu güçlerinin Muslimun belediyesi sınırlarında arama ve tarama operasyonları yürüttüğü sırada bir grup terörist ile askerler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışma sırasında 2'si asker 4'ü terörist 6 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, teröristlerin yanında ele geçirilen hafif silahlara el konulduğu aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin, 1990'lardan bu yana rejime muhalif silahlı gruplarla karşı karşıya kaldığı Cezayir'de son yıllarda bu hareketliliğin dağlık alanlara kaydığı ifade ediliyor.

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Cezayir'in Tibaze ilinde çıkan çatışmalarda 2'si asker 6 kişi öldü
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