Fransız gazeteciden Erdoğan’a övgü: Oyun değiştirici lider

Fransız L'Opinion gazetesinin internet sitesinde yayınlanan bir analizde Türkiye ele alındı. "21. yüzyılda Türkiye: Erdoğan'ın zihninde" başlıklı videoda görüşlerini aktaran Fransız L'Opinion gazetesi yazarı Jean-Dominique Merchet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği politikalardan övgüyle bahsetti. Yazar, Türkiye'yi 2003'ten bu yana yöneten Erdoğan'ın yıllarca ezilen bir kesimin sesi olduğunu dile getirdi. Türkiye'de asıl demokratikleşmenin 1945'te çok partili sisteme geçişle başladığını vurgulayan Merchet, ülke tarihindeki darbelerin demokrasi ve istikrara zarar verdiğini ifade etti. Merchet, başa geldiğinde karşısında askeri vesayet bulunan Erdoğan'ın döneminde demokrasinin sandığa yansıdığını, son yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'nın muhalif partilerce kazanılmasının bunun göstergesi olduğunu kaydetti. Fransız gazeteci, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan"ın masaya koyabileceği güçlü ve aktif bir ordusu var. Türkiye, Libya, Suriye, Kafkasya'da ve diğer yerlerde ağırlığını hissettiren bir konumda, güçlü bir aktör olarak bulunuyor" dedi.Erdoğan'ın gösterdiği stratejik cesaret ve hayata geçirdiği askeri araçlarla öne çıktığını aktaran Merchet, "Müdahaleleri Libya ve Kafkasya'da oyunu değiştirdi, askerleri halen Suriye'de bulunuyor, müttefiki Rusya'nın desteğiyle oradaki çatışmada Türkiye kilit rol oynuyor" yorumunu yaptı. Merchet, Mustafa Kemal Atatürk'ten beri hiçbir Türk liderin ülkeyi bu denli değiştiremediğini vurguladı."AB'nin kapılarını kapatması, Türkiye'nin kendi bölgesine, Ortadoğu ve Asya'ya yoğunlaşmasına kapı açtı" diyen Merchet, Türkiye'nin Afrika'daki varlığının, THY'nin kıtaya en fazla uçuş düzenleyen hava yolu şirketi olmasının makul karşılanması gerektiğini söyledi. Merchet, "Batı, dünyadaki güç tekelini kaybetti. Afrika kıtasında son zamanlarda Türkiye'den başka Çin, Rusya hatta İsrail de varlık gösteriyor" ifadesini kullandı.Türkiye'nin gönüllü olarak Avrupa'nın bir parçası olma iradesini gösterdiğini dile getiren Merchet, Avrupa'nın, 1950'lerden bu yana süren kararlı çabasına rağmen çeşitli gerekçelerle Türkiye'ye kapılarını kapattığını, bunun asıl nedeninin 80 milyon Müslüman'ı barındıran bir ülkeyi içine almak istememesi olduğunun altını çizdi.Dünya çapında kriz bölgeleri ve çatışma alanları ile ilgili analizler ve çözüm önerileri hazırlayan Brüksel merkezli bir sivil toplum örgütü olan Uluslararası Kriz Grubu (International Crisis Group-ICG) 2021 yılı ile ilgili bir değerlendirme yayınladı. Alman DW ajansındaki habere göre çatışma bölgeleri konulu analizde, ABD ve Rusya ile birlikte Türkiye'nin de belirleyici ülkelerden biri olduğu ifade edildi.