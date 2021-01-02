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’ta orduya ait kontrol noktasına saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

’ın ilinde Irak ordusuna ait kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği, 6 askerin de yaralandığı bildirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 23:43 ABONE OL
Irak’ta orduya ait kontrol noktasına saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Irak güvenlik kaynakları, Diyala iline bağlı Hanekin ilçesinin kuzeyinde yer alan el-Halvan kontrol noktasına silahlı saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği, 6 askerin de yaralandığını belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktarıldı. Saldırganları yakalamak için bölgede arama tarama faaliyetlerinin başlatıldığı ifade edildi.
Irak'ta özellikle Diyala, Kerkük, Musul, Selahaddin, Anbar ve başkent Bağdat'ta zaman zaman terör saldırıları meydana geliyor. Saldırıyı hiçbir grup üslenmese de Iraklı yetkililer, bu tür saldırıların arkasında 2014-2017 yılları arasında ülkenin büyük bir kısmını işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğunu savunuyor.
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Irak’ta orduya ait kontrol noktasına saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
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