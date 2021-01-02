Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: 2021'in ilk kabus haberi geldi: H5N8 virüsü tespit edildi...

: 2021'in ilk kabus haberi geldi: H5N8 virüsü tespit edildi...

haberine göre; 'nın Jutland Yarımadası'nda yer alan Viborg Belediyesi ilçe sınırları içindeki bir çiftlikte H5N8 virüsü tespit edildi. Virüsün tespit edildiği 9 bin kümes hayvanı itlaf edilecek.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 09:04 Son Güncelleme: 2.1.2021 09:17 ABONE OL
Son dakika: 2021'in ilk kabus haberi geldi: H5N8 virüsü tespit edildi...

Danimarka'nın Jutland Yarımadası'ndaki Viborg Belediyesinin sınırlarında yer alan Lövel köyündeki çiftlikte kuş gribine rastlandı.

Gıda ve Kontrol İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI) tarafından yılın ilk günü yapılan kontrollerde söz konusu çiftlikteki kümes hayvanlarında H5N8 virüsü tespit edildi.

Çiftlikteki yaklaşık 9 bin kümes hayvanının, virüsün yayılmasını önlemek için itlaf edileceğini açıklayan Gıda ve Kontrol İdaresi, kümes hayvanı yetiştirilen çiftliklerde yaban kuşlarına karşı önlem alınmasını istedi.

Danimarka'da son aylarda görülen kuş gribi nedeniyle Japonya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Singapur'un da aralarında yer aldığı bazı ülkeler, geçici olarak bu ülkeden yumurta ve kümes hayvanı ithalatını durdurmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 2021'in ilk kabus haberi geldi: H5N8 virüsü tespit edildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA