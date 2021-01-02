Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine yönelik olarak 2 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiğini belirtilerek, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkına ve Hükümeti'ne içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.