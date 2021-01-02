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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan 'e taziye mesajı

Son dakika bilgisine göre Dışişleri Bakanlığı, 'de meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 01:44 ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine yönelik olarak 2 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiğini belirtilerek, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkına ve Hükümeti'ne içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'e taziye mesajı
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