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haberi | Dünya diken üstünde: bir ülkeye daha sıçradı!

'de ortaya çıkan birçok ülkeye sıçradı. Gelen haberine göre; Vietnam Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19’un mutasyona uğrayan yeni türünün Vietnam’da tespit edildiği duyuruldu.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 13:26 Son Güncelleme: 2.1.2021 13:27 ABONE OL
Son dakika haberi | Dünya diken üstünde: Corona virüs mutasyonu bir ülkeye daha sıçradı!

Son dakika haberi... İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19'un yeni türü Vietnam'a sıçradı. Vietnam Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19'un mutasyona uğrayan yeni türünün 22 Aralık'ta İngiltere'den Vietnam'a seyahat eden 45 yaşındaki bir kadında tespit edildiği duyuruldu

Bakanlık, kadının şu anda ülkenin güneyindeki Tra Vinh eyaletinde karantina altında olduğunu aktardı. Sağlık Bakanlığı, kadının Vietnam'a geldikten birkaç gün sonra semptom göstermeye başladığını ardından 24 Aralık'ta yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve virüsün yeni türünü taşıdığının tespit edildiğini ifade etti.

Vietnam'da salgının başından bu yana bin 474 kişide Covid-19 tespit edilirken, virüs nedeni ile 35 kişi hayatını kaybetti.

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Son dakika haberi | Dünya diken üstünde: Corona virüs mutasyonu bir ülkeye daha sıçradı!
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