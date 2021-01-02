Son dakika haberi | Dünya diken üstünde: Corona virüs mutasyonu bir ülkeye daha sıçradı!

Son dakika haberi... İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19'un yeni türü Vietnam'a sıçradı. Vietnam Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19'un mutasyona uğrayan yeni türünün 22 Aralık'ta İngiltere'den Vietnam'a seyahat eden 45 yaşındaki bir kadında tespit edildiği duyuruldu