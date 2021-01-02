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haberi: 'de Türk firmasına saldırı: Bakan Koca acı haberi duyurdu

haberi: 'de yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili, "Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir." açıklamasında bulundu. Açıklamadan kısa bir süre sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da bir bilgilendirme geldi. Bakan Koca, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısının 2'ye çıktığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 15:38 Son Güncelleme: 2.1.2021 15:44 ABONE OL
Son dakika haberi: Somali'de Türk firmasına saldırı: Bakan Koca acı haberi duyurdu

Son dakika haberi: Somali'de yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosiketli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi.

MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili, "Somali'de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

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BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki saldırıya ilişkin acı haberi duyurdu. Bakan Koca, Dışişleri Bakanlığı'nın 1 olarak duyurduğu ölü sayısının 2'ye yükseldiğini bildirdi.

Koca, "Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2'ye yükseldi. Yaralanan 3'ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Somali'de Türk firmasına saldırı: Bakan Koca acı haberi duyurdu
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