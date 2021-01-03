Bilim insanlarından sevindiren açıklama: Binlerce kişi kör olmaktan kurtulabilir

"ISLAK NOKTA HASTALIĞI İLE SAVAŞIYOR"

Daha önce, hastalara durumun ilerlemesini yavaşlatmak için hastanede yapılan aylık enjeksiyonlara ihtiyaç vardı. Ancak yeni aşının yalnızca 12 haftada bir verilmesi yeterliyken hatta bazı hastalarda randevular arası sürenin daha uzun olabileceği belirtildi.

Bir çalışma sırasında brolucizumab verilen hastaların üçte biri, eski ilaçların verildiği altı aya kıyasla, ilk enjeksiyondan sonraki dört hafta içinde önemli kazanımları yaşadıkları tespit edildi.

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu her geçen gün sayısı artan bir rahatsızlık. Yaş, genetik bir yatkınlık ve sigara içimi ana risk noktalarını oluştururken 65 yaş üstü 20'de biri ve 80 yaş üste her onda birinin bu rahatsızlığı yaşayabiliyor.

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ıslak ve kuru olmak üzere iki farklı çeşidi bulunuyor. Her ikisi de gözün arkasındaki ışığa duyarlı alan olan ve ayrıntılı görüş sağlayan makuladaki hücreler bozulduğunda meydana gelir.