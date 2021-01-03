Bir yıl sonra aynı yerde toplandılar! Kasım Süleymani için intikam yemini ettiler...

"BU TUZAĞA DÜŞME TRUMP"

Kasım Süleymani'nin 1. ölüm yıl dönümünde İran'ın askeri kanadından sert mesajlar gelirken, İranlı siyasiler ise ABD Başkanı Donald Trump'ı İran ile savaş konusunda uyardı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Trump'ı uyararak, "Elimizdeki son istihbarat bilgilerine göre İsrailli provokatif ajanlar Irak'ta ABD'ye yönelik saldırı hazırlığı içerisindeler. Bu tuzağa düşme Trump. Aksi halde bunun sonuçları senin ve dostların için ağır olacaktır" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Haiptazade ise, Kasım Süleymani saldırısına ilişkin hukuki işlemlerin takip edildiğini ve intikamının hukuk alanında da alınacağını vurguladı.