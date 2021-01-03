Corona virüsün merkez üssünde korkutan gelişme! Cenazeler kabul edilmiyor

"HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

Los Angeles'taki en büyük cenaze evlerinden birinin sahibi olan Magda Maldonado, basına yaptığı açıklamada, son günlerde yeni cenaze sahiplerini geri çevirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Maldonado, eyaletteki neredeyse tüm cenaze evlerinin kapasitelerinin birkaç kat üstünde çalışmasına rağmen yetersiz kalmasını, "40 yıldır bu işi yapıyorum ama bir gün cenaze yakınına, 'Kusura bakmayın, aile ferdinizi kabul edemiyoruz.' diyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Kimi arasanız yer yok cevabını alıyorsunuz." sözleriyle özetledi.