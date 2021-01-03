Haritada bile zor bulunuyordu! Corona virüs mutasyonu orada da tespit edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde teyit edilen mutasyona uğramış yeni Covid-19 vakasının, Colorado'nun uzak bir kasabasındaki küçük bir huzurevinde bulunduğu ortaya çıktı. Colorado'nun valisi Jared Polis, 29 Aralık'ta yeni virüsün Elbert ilçesindeki eyaletinde tespit edildiğini tam yerini belirtmese de doğruladı.
"VİRÜSÜ NEREDEN KAPTIKLARI BİLİNMİYOR"
Cumartesi günü, doğrulanan ilk enfeksiyonun, salgınlarına yardımcı olmak için Simla'daki Good Samaritan Society adlı huzurevinde çalışmak üzere atanan 20'li yaşlarındaki bir Ulusal Muhafız üyesinde olduğu ortaya çıktı.
Huzurevinin 26 sakininin tamamı ve 24 düzenli çalışanında 20'si son haftalarda pozitif koronavirüs sonucuna sahip olurken dört sakin de yaşamını kaybetti.
İki Ulusal Muhafız askerinin huzurevinde enfekte olup olmadıkları veya Simla'ya gelmeden önce virüsü kapıp kapmadıkları belli değil.
"VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRADIĞI DOĞRULANDI"
Colorado eyaletinin doktorlarından epidemiyolog Dr. Rachel Herlihy, tesisteki vakaların çoğunun meydana gelmesinden sonra 23 Aralık'ta geldiklerini söyledi. Pozitif testleri ise 24 Aralık'ta doğrulandı.
Good Samaritan Society bölge başkan yardımcısı Randy Fitzgerald yaptığı açıklamada çalışanlardan birinin testinin pozitif olduğunu teyit etti. Eyalet yetkilileri ise bu kişinin yeni Covid-19 türüne sahip olduğunu doğruladı.
Huzurevi sakinlerinin ve çalışanlarının önümüzdeki hafta aşılanmaya başlanacağı duyuruldu.
Denver'ın güneyindeki yalnızca 600 kişilik bir çiftlik topluluğu olan Simla, büyük bir şok için haber muhabirlerinin akınına uğradı.