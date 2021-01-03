Haritada bile zor bulunuyordu! Corona virüs mutasyonu orada da tespit edildi

"VİRÜSÜ NEREDEN KAPTIKLARI BİLİNMİYOR"

Cumartesi günü, doğrulanan ilk enfeksiyonun, salgınlarına yardımcı olmak için Simla'daki Good Samaritan Society adlı huzurevinde çalışmak üzere atanan 20'li yaşlarındaki bir Ulusal Muhafız üyesinde olduğu ortaya çıktı.

Huzurevinin 26 sakininin tamamı ve 24 düzenli çalışanında 20'si son haftalarda pozitif koronavirüs sonucuna sahip olurken dört sakin de yaşamını kaybetti.

İki Ulusal Muhafız askerinin huzurevinde enfekte olup olmadıkları veya Simla'ya gelmeden önce virüsü kapıp kapmadıkları belli değil.