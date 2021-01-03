Miami'de korkulan oldu: Yılbaşı kutlamaları için sahile akın ettiler! Corona virüs vakaları tavan yaptı

"BİR GÜNDE 5000'DEN FAZLA YENİ VAKA"

Cumartesi günü, devam eden salgına rağmen sosyal mesafe protokolleri görmezden gelerek ve yüz maskelerini takmayarak birçok insan eğlenmeye devam etti. Eğlencelerine sokakta devam eden kalabalık, müzik, dans ve eğlencenin sınırlarını zorladı. Aynı zamanda bölgeye gelen yaşı vatandaşlar ise bu duruma bağlı olarak alarma geçti.

Aynı gün Miami'de 5000'den fazla yeni Covid-19 vakası ve virüs nedeniyle 51 yeni ölüm kayıtlara geçti. Miami, salgının geçen yılın başlarında başlamasından bu yana toplamda 304.000 koronavirüs vakası geçirdi.