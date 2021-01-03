Miami'de korkulan oldu: Yılbaşı kutlamaları için sahile akın ettiler! Corona virüs vakaları tavan yaptı

Corona virüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde halk yılbaşı kutlamaları sahillere aktı. Covid-19 kısıtlamalarından etkilenmemiş gibi görünen insanlar, havuzda ve denizde büyük partiler yaptı. Büyük çapta yapılan partilerde kalabalıkların bir araya gelmesinin yanı sıra hiçbir kurala da uyulmadığına dair görüntüler büyük tepki çekti.
"BİR GÜNDE 5000'DEN FAZLA YENİ VAKA"
Cumartesi günü, devam eden salgına rağmen sosyal mesafe protokolleri görmezden gelerek ve yüz maskelerini takmayarak birçok insan eğlenmeye devam etti. Eğlencelerine sokakta devam eden kalabalık, müzik, dans ve eğlencenin sınırlarını zorladı. Aynı zamanda bölgeye gelen yaşı vatandaşlar ise bu duruma bağlı olarak alarma geçti.
Aynı gün Miami'de 5000'den fazla yeni Covid-19 vakası ve virüs nedeniyle 51 yeni ölüm kayıtlara geçti. Miami, salgının geçen yılın başlarında başlamasından bu yana toplamda 304.000 koronavirüs vakası geçirdi.
"TEMMUZ AYINDAKİ REKORU KIRDI"
DailyMail'de yer alan habere göre; Florida'da 2021'in ilk iki gününde 31.000 yeni vaka kayda geçti. Yeni yılın başlangıcına rağmen, Florida geçen Perşembe günü bugüne kadarki en yüksek corona virüs vakasını kaydetti ve pandemide hiçbir azalma belirtisi gözlenmediği belirtildi.
24 saatlik bir süre içinde 17.190'dan fazla yeni vaka doğrulandı ve temmuz ayında kaydedilen en yüksek seviyeyi geçti. Morsani Tıp Koleji'nin dekan yardımcısı Jay Wolfson, Tampa Bay Times'a yaptığı açıklamada, rakamların gerekli kurallara uyulmadığı sürece en azından şubat ayına kadar endişe verici derecede yüksek kalacağını söyledi.Son dakika haberi: Corona virüste korkutan gelişme: Yürüyemiyor! Corona virüsün merkez üssünde korkutan gelişme! Cenazeler kabul edilmiyor