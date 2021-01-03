Nijer’de sivil katliamı: 56 ölü

NİJER'İN Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 56 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Yerel basında çıkan haberlere göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köyleri teröristlerce silahlı saldırıya uğradı. Olayda tamamı sivil 56 kişi yaşamın yitirdi, 20 kişi yaralandı. Saldırı İçişleri Bakanı Alkache Alhada tarafından da doğrulandı. Bölgeye asker sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan ülkedeki başkanlık seçimlerinde yarışan 30 adaydan hiçbirinin ilk turda yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.