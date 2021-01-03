Pakistan'da maden işçilerine saldırı: 11 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kömür madeninde çalışan işçileri kaçıran silahlı kişiler, 11 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

Emniyet yetkilileri, eyaletin Machh kasabasında bulunan maden ocağındaki işçilerin silahlı kişilerce yakındaki bir dağa kaçırıldığını belirtti.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Yetkililer, silahlı kişilerin, kaçırılan madencilere dağda ateş açması sonucu 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı kimin neden yaptığına dair bilgi verilmedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.