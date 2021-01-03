Resulayn’a bombalı saldırı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Resulayn ilçesinde polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. PKK/ YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 çocuk öldü, 4 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şanlıurfa Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yaralılar Resulayn Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Masum Suriyeli vatandaşları hedef alan hain saldırıyı gerçekleştiren PKK/PYD terör örgünü lanetliyor, alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz." Resulayn'da gerçekleştirilen patlamanın ardından Suriye'nin kuzeyinde Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde de bombalı araçla saldırı düzenlendi. İlçe merkezine yapılan saldırıda 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.