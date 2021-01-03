Son dakika haberi: Corona virüste korkutan gelişme: Yürüyemiyor! Yaygın olmayan corona virüs belirtisi: Covid Parmağı...

"KREM TEDAVİLERİ BİR İŞE YARAMADI"

Joshua, ekim ayındaki yarıyıl tatilinin ardından, tüm sınıf eve gönderilmeden önce üç gün okula döndü. Bir hafta sonra ayaklarıyla ilgili sorunlar yaşamaya başladı. İlk olarak annesine ayaklarının çok kaşındığını söyleyen 11 yaşındaki çocuk için ailesi başta kaşıntı için krem kullandı.

İlk başta etkilenen nokta Joshua'nın ayak tabanları olsa da kısa süre sonra kaşıntı, ayak parmaklarının üst kısımlarına ve yanlarına yayıldı. Birçok tavsiyeyi denemelerine rağmen hiçbir kremden ve tedaviden sonuç alamadılar.

Okuldan eve geldiğinde, ayakkabılarını çıkardığında ve ayakları ısındığında çok fazla acı çektiğini söyleyen annesi, yatma zamanı ve sabah uyanma kısmında çok acı çektiğini de sözlerine ekledi.