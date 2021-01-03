Son dakika haberi: Corona virüste korkutan gelişme: Yürüyemiyor! Yaygın olmayan corona virüs belirtisi: Covid Parmağı...

Son dakika haberi: İngiltere'de 11 yaşındaki bir çocuğun corona virüs yüzünden yaşadıkları korkuttu. Edinilen son dakika habere göre; corona virüse yakalanan 11 yaşındaki Joshua, şoke eden bir corona virüs belirtisi ile karşılaştı. uyuyamama ve düzgün yürüyememe gibi corona virüsün yaygın olmayan belirtilerini gösteren Joshua'nın ayakları şişti ve kaşınmaya başladı. İşte son dakika haberin detayları...
EBEVEYNLERİ UYARDI
Louise Male, 11 yaşındaki Joshua'nın kasım ayında koronavirüse yakalanmasının ardından şiş ve kaşıntılı ayak parmaklarından muzdarip olduğunu belirtti. Bir anne, oğlunun da yaşadığı uyuyamama, düzgün yürüyememe gibi rahatsız edici nadir koronavirüs semptomları konusunda ebeveynleri uyardı.
"AYAK PARMAKLARINDA KAŞINTI VE ŞİŞLİK ORTAYA ÇIKTI"
Somerset'teki Burnham-on-Sea'den 36 yaşındaki Louise Male, 11 yaşındaki Joshua'nın kasım ayında virüsle temas etmesinden bu yana şiddetli şiş ve kaşıntılı ayak parmaklarından muzdarip olduğunu belirtti.
Somerset Live'a verdiği röportajda beş veya altıncı haftaya gelindiğinde ayak parmakları çok şiştiği için oğlunun geceleri ağladığını söyledi. Male, bu durumu sosyal medya platformlarından birinde yayınlamasının ardından birçok insanın kendi çocuklarının da benzer semptomları yaşadığına dair bilgiler edindiğini belirtti.
"KREM TEDAVİLERİ BİR İŞE YARAMADI"
Joshua, ekim ayındaki yarıyıl tatilinin ardından, tüm sınıf eve gönderilmeden önce üç gün okula döndü. Bir hafta sonra ayaklarıyla ilgili sorunlar yaşamaya başladı. İlk olarak annesine ayaklarının çok kaşındığını söyleyen 11 yaşındaki çocuk için ailesi başta kaşıntı için krem kullandı.
İlk başta etkilenen nokta Joshua'nın ayak tabanları olsa da kısa süre sonra kaşıntı, ayak parmaklarının üst kısımlarına ve yanlarına yayıldı. Birçok tavsiyeyi denemelerine rağmen hiçbir kremden ve tedaviden sonuç alamadılar.
Okuldan eve geldiğinde, ayakkabılarını çıkardığında ve ayakları ısındığında çok fazla acı çektiğini söyleyen annesi, yatma zamanı ve sabah uyanma kısmında çok acı çektiğini de sözlerine ekledi.
"COVİD PARMAĞI TEŞHİSİ KONULDU"
Ağustos ayında Royal College of Nursing adındaki hemşire okulu, sağlık personelinin koronavirüs testi pozitif çıkan hastalarda görülen ayak parmakları konusunda dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bir gün sonra ise Joshua'nın annesi "Covid Parmağı" teşhisi için telefonla randevu aldı.
Louise Male, verilen krem tedavilerinin hiçbir işe yaramadığını, oğlunun geceleri uyuyamadığını ayrıca kontrol etmek ve ilaç vermek için sürekli okula gitmeleri gerektiğini belirtti.
Hastane tarafından bir veri tabanına kaydedilen ayak parmaklarının ardından uygulanan ayrıntılı tedavi sayesinde iki ay sonra Joshua'nın ayaklarının daha iyi hale geldiği bildirildi.Corona virüsün merkez üssünde korkutan gelişme! Cenazeler kabul edilmiyor Son dakika haberi: İngiltere'den corona virüs mutasyonunda korkutan uyarı! Salgın orman yangını gibi yayılıyor