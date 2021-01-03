Son dakika: Harvardlı profesörden şoke eden itiraf: Uzaylılar bizi ziyaret etti

"ÖNCE KUYRUKLUYILDIZ OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ"

İlk başlarda bilim insanları bu nesnenin yalnızca bir kuyruklu yıldız olduğunu düşünseler de Profesör Loeb, keşfedebileceğimiz yeni şeyler olduğunu ve bu nesneyi tanımlayacak bir varsayım geliştirdiklerini belirtti.

Loeb, bir mağara insanın bir cep telefonu gördüğünde hayatı boyunca kayalar görmesi nedeniyle bunun yalnızca parlak bir kaya olduğunu düşüneceğini belirterek tanımlama sürecini bu duruma benzetti.