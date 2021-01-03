Son dakika: Harvardlı profesörden şoke eden itiraf: Uzaylılar bizi ziyaret etti

Son dakika haberi: Harvard Üniversitesi'nde Astronomi Bölümü'nü yöneten Profesör Avi Loeb, bir uzaylının 2017'de dünyayı ziyaret ettiğini dile getirirken daha fazla uzaylının da yolda olduğunu ifade etti. Avi Loeb, evrende başka bir medeniyete ait bazı izler bulduğunu tahmin ettiğini belirtti. İşte son dakika haberin detayları...
"6 EYLÜL 2017'DE TESPİT EDİLDİ"
Loeb, uzyda bilinmeyen bir nesnenin, yaklaşık 25 ışık yılı uzaklıktaki Vega yönünden Dünya'nın güneş sistemine doğru gittiğini ve 6 Eylül 2017'de güneş sisteminin yörünge düzlemini yakaladığını iddia etti. Loeb,gelecek kitabında Pegasus takımyıldızına ve ötesindeki karanlığa doğru hızlı bir şekilde hareket etmeden önce Dünya'yı geçerek vurulduğunu belirtti.
İLK HAWAİİ'DE TESPİT EDİLDİ
Nesne ilk olarak Hawaii adasında, mevcut en yüksek çözünürlükte bir teleskop olan panoramik araştırma teleskobunu içeren bir gözlemevi tarafından tespit edildi. Bu nesne, Hawaii dilinde izci anlamına gelen "Oumuamua" olarak adlandırıldı.
"ÖNCE KUYRUKLUYILDIZ OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ"
İlk başlarda bilim insanları bu nesnenin yalnızca bir kuyruklu yıldız olduğunu düşünseler de Profesör Loeb, keşfedebileceğimiz yeni şeyler olduğunu ve bu nesneyi tanımlayacak bir varsayım geliştirdiklerini belirtti.
Loeb, bir mağara insanın bir cep telefonu gördüğünde hayatı boyunca kayalar görmesi nedeniyle bunun yalnızca parlak bir kaya olduğunu düşüneceğini belirterek tanımlama sürecini bu duruma benzetti.
GELECEKTE DAHA FAZLA KEŞİF YAPILACAK
Topluluktan bazı insanların teorisiyle alay etmesine rağmen, Profesör Loeb teorisinin arkasında duruyor ve yakın gelecekte daha benzer keşiflerin yapılacağından emin olduğunu söylüyor.
Loeb, bazı insanların evrende başka medeniyetlerin olması olasılığını tartışmak istemediğini ve bizim özel ve eşsiz inanmalarına neden olan bir ön yargıya sahip olduklarını belirtti. Üstelik yıkıcı savaşlar ve iklimi değiştirerek kendisini yok eden bir tür varsa birlikte hareket edebilir ve daha iyi davranmayı öğrenebileceğimizi söyledi. Bunun yerine, çok fazla kaynağı boşa harcadığını söyleyen Profesör, bunun dünyadaki diğer olumsuz şeylerle savaşılması için önemli olduğunu belirtti.Bomba sözler! Eski CIA Direktörü Brennan’dan ‘uzaylı’ itirafı