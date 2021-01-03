Son Dakika: Ünlü Talk show sunucusu Larry King koronavirüse yakalandı!

Ünlü talk Show sunucusu Larry King, ailesinin aktardığı bilgilere göre KOVİD-19 hatalığına yakalandı. Tip 2 diyabet hastası olan King, 1987'de birkaç kalp krizi ve beşli baypas ameliyatı da dahil olmak üzere yıllar boyunca bir dizi tıbbi sorunla karşı karşıya kaldı. King, 2017'de akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve bunu tedavi etmek için başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıklamıştı. Ayrıca, 2019'da anjin tedavisi geçirdi.

LARRY KING KİMDİR?

Kendi sağlık sorunları, sağlık sigortası olmayanların tıbbi bakım almalarına yardımcı olmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen Larry King Kardiyak Vakfı'nı kurması için ona ilham verdi.