Son Dakika: Ünlü Talk show sunucusu Larry King koronavirüse yakalandı!

Ünlü talk Show sunucusu Larry King, ailesinin aktardığı bilgilere göre KOVİD-19 hatalığına yakalandı. Tip 2 diyabet hastası olan King, 1987'de birkaç kalp krizi ve beşli baypas ameliyatı da dahil olmak üzere yıllar boyunca bir dizi tıbbi sorunla karşı karşıya kaldı. King, 2017'de akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve bunu tedavi etmek için başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıklamıştı. Ayrıca, 2019'da anjin tedavisi geçirdi.
LARRY KING KİMDİR?
Kendi sağlık sorunları, sağlık sigortası olmayanların tıbbi bakım almalarına yardımcı olmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen Larry King Kardiyak Vakfı'nı kurması için ona ilham verdi.
King, 25 yıl boyunca CNN'in "Larry King Live" programında sunuculuk yaptı ve başkan adayları, ünlüler, sporcular, film yıldızları ve sıradan insanlarla röportajlar yaptı. Gösterinin 6.000'den fazla bölümünü kaydettikten sonra 2010 yılında emekli oldu.
Ama radyodan uzun süre uzak kalamadı.
Forbes'a göre, 2012 yılında Meksikalı telekomünikasyon kralı Carlos Slim ile birlikte kurduğu isteğe bağlı dijital ağ Ora TV'de haftada üç kez yayınlanan "Larry King Now" programında sunuculuk yaptı
Geçen yıl, King'in iki çocuğu peş peşe birkaç hafta içinde öldü. 65 yaşındaki oğlu Andy King, Temmuz ayı sonlarında kalp krizinden öldü, ardından King'in 52 yaşındaki kızı Chaia King, akciğer kanseri teşhisi konulduktan kısa bir süre sonra Ağustos ayında hayatını kaybetti.
King'in Twitter hesabo @kingsthings'in 2.4 milyon takipçisi var. En son tweet'inde, 26 Kasım'da takipçilerine mutlu bir Şükran Günü dilediğinde bulunmuştu.