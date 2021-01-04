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’de cenaze evleri doldu

Giriş Tarihi: 4.1.2021 ABONE OL
ABD’de cenaze evleri doldu
Dünya geneli: Korona salgınında vaka sayısı 84 milyon 982 bin 879'a ulaşırken, virüs nedeniyle şimdiye kadar 1 milyon 843 bin 556 kişi hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanan 60 milyonu aşkın kişi ise iyileşti.
ABD: Kaliforniya eyaletindeki cenaze evlerinde kapasite dolduğu için bazı cenazelerin kabul edilmediği bildirildi. Başta New York olmak üzere birçok kentte de benzer sorunlar yaşanıyor.
Almanya: 27 Aralık'tan bugüne kadar aşı yaptıranların sayısı 188 bin 553 kişiye ulaştı. Doktorlar, 10 Ocak 2021'e kadar geçerli olacak tam kapanmanın uzatılmasını talep ediyor.
İngiltere: 57 bin 725 yeni vaka var. İlkokullar kapatıldı. Sahra hastaneleri tekrar açıldı
Japonya: Başkent Tokyo ve çevresindeki 3 eyalet, vakalarının artış trendini koruması üzerine, Japonya hükümetine OHAL uygulanması çağrısı yaptı.
Suudi Arabistan: Mutasyonlu virüs nedeniyle iki haftalık kapamanın ardından sınırları yeniden açtı.
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ABD’de cenaze evleri doldu
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