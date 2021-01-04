Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Cezayir: Fransız sömürgeciliğini suç saymak için kanuna gerek yok

: Fransız sömürgeciliğini suç saymak için kanuna gerek yok

Giriş Tarihi: 4.1.2021 ABONE OL
CEZAYİR Cumhurbaşkanı'nın Sömürge Dönemi İşleri Danışmanı Abdulmecid Şeyhi, Fransız sömürgeciliğini suç saymak için yasa çıkarmaya gerek olmadığını söyledi. Şeyhi, başkent Cezayir'deki bir etkinlikte soruları yanıtladı. Milletvekillerinin, Fransız sömürgeciliğini suç sayması için Parlamento Başkanlığına bir tasarısı sunma girişimiyle ilgili soru üzerine Şeyhi, "Size açıkça söylüyorum; Cezayir'deki Fransız sömürgeciliğinin suç sayılması için kanun çıkarmaya gerek yok. Çünkü Cezayir halkı Fransızları uzun zaman önce suçlu olarak değerlendirdi" cevabını verdi. Cezayir Meclisindeki milletvekilleri Ocak 2020'de, 1830-1962 yılları arasındaki Fransız sömürgeciliğinin suç sayılması için hazırladıkları yasa tasarısını Meclis Başkanlığına sunmuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Cezayir: Fransız sömürgeciliğini suç saymak için kanuna gerek yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA