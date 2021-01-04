Cezayir: Fransız sömürgeciliğini suç saymak için kanuna gerek yok

CEZAYİR Cumhurbaşkanı'nın Sömürge Dönemi İşleri Danışmanı Abdulmecid Şeyhi, Fransız sömürgeciliğini suç saymak için yasa çıkarmaya gerek olmadığını söyledi. Şeyhi, başkent Cezayir'deki bir etkinlikte soruları yanıtladı. Milletvekillerinin, Fransız sömürgeciliğini suç sayması için Parlamento Başkanlığına bir tasarısı sunma girişimiyle ilgili soru üzerine Şeyhi, "Size açıkça söylüyorum; Cezayir'deki Fransız sömürgeciliğinin suç sayılması için kanun çıkarmaya gerek yok. Çünkü Cezayir halkı Fransızları uzun zaman önce suçlu olarak değerlendirdi" cevabını verdi. Cezayir Meclisindeki milletvekilleri Ocak 2020'de, 1830-1962 yılları arasındaki Fransız sömürgeciliğinin suç sayılması için hazırladıkları yasa tasarısını Meclis Başkanlığına sunmuştu.