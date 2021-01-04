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, bandıralı petrol tankerine el koydu

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 16:40 ABONE OL
İran, Güney Kore bandıralı petrol tankerine el koydu

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kore bayraklı tanker, çevre protokollerini ihlal ettiği için bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Basra Körfezi'nde durduruldu." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın Cubeyl Limanı'ndan Güney Kore'ye gitmekte olan geminin 7 bin 200 ton etanol taşıdığı belirtilirken geminin Bender Abbas Limanı'na çekildiği kaydedildi.

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İran, Güney Kore bandıralı petrol tankerine el koydu
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