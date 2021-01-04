James Bond serisinden şoke eden haber! Ünlü yıldız hayatını kaybetti

40'IN ÜZERİNDE YAPIMDA YER ALDI

Tanya, kendini 70'ler ve 80'ler boyunca pek çok filmde buldu. The Beastmaster ve Sheena gibi önemli filmlerle birlikte kariyerinde 40'ın üzerinde yapımda yer aldı.

Hem televizyon hem de sinema ekranlarında ortaya koyduğu performanslarla bilinse de aynı zamanda 1982'de başta Playboy olmak üzere birçok dergiye verdiği pozlarla da gündeme geldi.

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