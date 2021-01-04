Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Zapopan kentinde bir otobüs şoförü, seyir halindeyken yola çöp attığı için Jaaziel Carmona tarafından uyarıldı. Carmon'ın uyarısı ile deliye dönen otobüs şoförü, otobüste bulunan yangın tüpü ile Carmon'ın aracının camını patlattı.

SALDIRIYA UĞRADI



Jaaziel Carmona, "Lanet bir çöp torbasıyla ortaya çıkardığın pisliği gör" dediği için otobüs şoförünün saldırısına uğradığını belirtti. Saldırıya uğradığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan Carmona, otobüsün plakasını da paylaştı.

Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası | Video

OTOBÜS ŞOFÖRÜ CEZA ALDI



Jalisco Toplu Taşıma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, otobüs şoförünün iş anlaşmasının iptal edildiği ve ehliyetinin de elinden alındığı aktarıldı.