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’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası

’da otobüs sürücüsü ile diğer araçtaki sürücü arasında bir kavga çıktı. Seyir halindeyken yola çöp atan otobüs şoförü, kendisini uyaran sürücüye yangın tüpü ile saldırdı.

İHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 22:52 ABONE OL
Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası

Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Zapopan kentinde bir otobüs şoförü, seyir halindeyken yola çöp attığı için Jaaziel Carmona tarafından uyarıldı. Carmon'ın uyarısı ile deliye dönen otobüs şoförü, otobüste bulunan yangın tüpü ile Carmon'ın aracının camını patlattı.

SALDIRIYA UĞRADI

Jaaziel Carmona, "Lanet bir çöp torbasıyla ortaya çıkardığın pisliği gör" dediği için otobüs şoförünün saldırısına uğradığını belirtti. Saldırıya uğradığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan Carmona, otobüsün plakasını da paylaştı.

Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası | Video

OTOBÜS ŞOFÖRÜ CEZA ALDI

Jalisco Toplu Taşıma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, otobüs şoförünün iş anlaşmasının iptal edildiği ve ehliyetinin de elinden alındığı aktarıldı.

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Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası
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