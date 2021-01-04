Ortadoğu’da Süleymani alarmı

ABD'nin Bağdat Havaalanı'na düzenlendiği saldırı sonucu 3 Ocak 2020'de öldürülen İran Eski Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis ölümlerinin birinci yıl dönümünde İran ve Irak'ta düzenlenen törenlerle anıldı.Süleymani'nin ölümü sonrası ABD ile İran arasında başlayan askeri gerilim, Süleymani için düzenlenen anma törenlerine de yansıdı. İranlı yetkililer Kasım Süleymani'nin intikamından vazgeçmediklerini vurgularken, Süleymani'nin 1. ölüm yıl dönümünde savaşa hazırlıklı oldukları mesajları verdi. Irak güvenlik güçleri, başkent Bağdat'taki tüm büyükelçilikler, askeri ve emniyet kurumları etrafında yoğun güvenlik önlemleri alırken ABD de Ortadoğu ve Körfez'deki askeri ve diplomatik birimelrini olası bir saldırıya karşı alarma geçirdi. Kasım Süleymani'nin yerine atanan General İsmail Kaani, Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde Süleymani'nin intikamını alacaklarını belirterek, "Evinizin içerisinde (ABD'de) dahi bu intikamı alacak kişiler bulunabilir" dedi. Suikastın talimatını verdiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Kaani, "Şehit Süleymani, bu alçakça suçu işleyen dünyanın en acımasız ve kirli adamı tarafından suikasta uğradı" ifadelerini kullandı.İran Dini Lideri Yüksek Askeri Danışmanı General Yahya Rahim Safevi ise ABD ile askeri gerilime işaret ederek, "Onların savaş gemilerini bir iki saat içerisinde yok edecek güce sahibiz. Savaş peşinde değiliz ve savaşı başlatan da olmayacağız. Ancak saldırı olursa sert karşılık veririz" ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Trump'ı uyararak, "Elimizdeki son istihbarat bilgilerine göre İsrailli provokatif ajanlar Irak'ta ABD'ye yönelik saldırı hazırlığı içerisindeler. Bu tuzağa düşme Trump. Aksi halde bunun sonuçları senin ve dostların için ağır olacaktır" ifadesini kullandı.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Haiptazade ise Süleymani saldırısına ilişkin hukuki işlemlerin takip edildiğini ve intikamının hukuk alanında da alınacağını vurguladı.KASIM Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'ın başkenti Tahran'da koronavirüs nedeniyle geniş çaplı anma törenleri düzenlenmedi. Tahran Üniversitesi ve konferans salonlarında düzenlenen anma törenlerine askeri ve siyasi yetkililerin yanı sıra Süleymani'nin ailesi de katıldı.