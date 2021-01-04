‘PKK Kerkük’te uyuşturucu ile gençleri zehirliyor’

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticaretiyle gençleri zehirlediğini dile getirdi. Sosyal medyadan "Terör örgütü PKK, Kerkük'te uyuşturucu ticareti başlatarak gençleri zehirliyor" açıklaması yapan Salihi, yıllardır Irak Türkmen Cephesi kadrolarına karşı suikastlar düzenleyen terör örgütünün bu kez Kerkük'te uyuşturucu ticaretine başladığı bilgisini paylaştı. Irak'taki terör örgütlerine karşı başlatılan mücadelenin PKK'yı da kapsaması gerektiğine vurgulayan Salihi, uluslararası çapta terör örgütü olarak tanınmış PKK'ya karşı mücadelede Irak hükümetinin sorumluluğunu yerine getirmesi ve ciddi adımlar atmasını istedi.