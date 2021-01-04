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’de Kovid-19’dan ilk can kaybı yaşandı

’nın doğusunda ’ndaki ada ülkesi ’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm vakası gerçekleşti

AA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 02:51 ABONE OL
Seyşeller’de Kovid-19’dan ilk can kaybı yaşandı

Seyşeller Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 57 yaşında bir vatandaşın yılbaşından beri tedavi gördüğü hastanede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bunun ülkedeki ilk can kaybı olduğu belirtildi.

Bakanlık, ülkede bugüne kadar 322 vaka kaydedildiğini ve 222 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Wavel Ramkalawan, vatandaşlara hitabında, durumun kötüye gitmeye devam ettiğini ve herkesin salgını ciddiye alması gerektiğini söyledi.

Ramkalawan, salgını kontrol altına almak için halkı maske takmaya ve önlem almaya çağırdı.

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Seyşeller’de Kovid-19’dan ilk can kaybı yaşandı
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