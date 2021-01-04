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Son dakika: Biden, Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a mesaj

SON DAKİKA HABERİ... başkanlığına seçilen , Birleşmiş Milletler (). 75. Genel Kurul Başkanı 'a, küresel iş birliği konusunda yönetiminin kendisi ve BM ile çalışacağı mesajını iletti.

AA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 21:54 ABONE OL
Son dakika: Biden, BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a mesaj

Bozkır, Twitter hesabında Biden'ın kendisine gönderdiği mektubu paylaştı.

Biden, mektubunda Bozkır'a tebrik mesajı ve 'iyi dilekleri" için teşekkür ederek, henüz Bozkır ile telefon görüşmesi yapamamış olmaktan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından iklim değişikliğine yönetimini bekleyen küresel sorunlara dikkati çeken Biden, sınırları aşan bu sorunların uluslararası iş birliği gerektirdiğine dikkati çekti.

Biden, "Sizinle ve BM Genel Kurulu ile küresel iş birliği gerektiren çeşitli zorluklar ve fırsatlar konusunda çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Son dakika: Biden, BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a mesaj
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