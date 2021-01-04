SON DAKİKA: Deyrizor'da halk, YPG/PKK'yı protesto etti

Suriye'nin Deyrizor ilinde halk, terör örgütü YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına almaya çalışmasını protesto etmek için gösteri düzenledi.
Deyrizor'un kuzey kırsalındaki El-Ezbet bölgesinde toplanan siviller, caddelerde araç lastiklerini ateşe vererek, YPG/PKK aleyhine sloganlar attı.
Halk, terör örgütü YPG/PKK'nın yüzlerce genci kaçırıp zorla silah altına almaya aldığını vurguladı.
Deyrizor'daki öğretmenler, 10 gün önce de YPG/PKK'nın öğretmenleri kaçırarak örgüte entegre etmelerini protesto etmişti.