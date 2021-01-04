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SON DAKİKA: 'da halk, YPG/PKK'yı protesto etti

'nin ilinde halk, terör örgütü YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına almaya çalışmasını protesto etmek için gösteri düzenledi. Edinilen son dakika bilgisine göre, siviller lastik yakarak PKK/YPG aleyhine sloganlar attı. Deyrizor’daki öğretmenler, 10 gün önce de YPG/PKK'nın öğretmenleri kaçırarak örgüte entegre etmelerini protesto etmişti.

İHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 17:41 Son Güncelleme: 4.1.2021 17:49 ABONE OL
SON DAKİKA: Deyrizor'da halk, YPG/PKK'yı protesto etti

Suriye'nin Deyrizor ilinde halk, terör örgütü YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına almaya çalışmasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Deyrizor'un kuzey kırsalındaki El-Ezbet bölgesinde toplanan siviller, caddelerde araç lastiklerini ateşe vererek, YPG/PKK aleyhine sloganlar attı.

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Halk, terör örgütü YPG/PKK'nın yüzlerce genci kaçırıp zorla silah altına almaya aldığını vurguladı.

Deyrizor'daki öğretmenler, 10 gün önce de YPG/PKK'nın öğretmenleri kaçırarak örgüte entegre etmelerini protesto etmişti.

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SON DAKİKA: Deyrizor'da halk, YPG/PKK'yı protesto etti
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